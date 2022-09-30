Принц Гарри и Меган Маркл внезапно решили отредактировать свой грядущий сериал Netflix. Они хотят убрать колкости в адрес короля Чарльза III и принца Уильяма.

Премьеру документального проекта герцоги Сассекские хотят отложить до следующего года. Ранее ожидалось, что лента выйдет в декабре 2022 года после Короны в ноябре.

Источники утверждают, что теперь супруги хотят внести изменения в сериал, поскольку они надеются преуменьшить большую часть того, что сказали о короле Чарльзе III и других членах королевской семьи.

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— Netflix очень хочет, чтобы шоу было готово к трансляции в декабре. На генерального директора Теда Сарандоса, у которого есть отношения с Гарри и Меган, оказывается большое давление, чтобы закончить это шоу, — отметил инсайдер.

Над сериалом 38-летний принц Гарри и 41-летняя Меган Маркл работают с момента переезда в США. За него им заплатили $100 млн.