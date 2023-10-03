Брюки являются удобным и практичным предметом гардероба, особенно, если у вас активный и подвижный ритм жизни. Как и у любых других вещей, у этой тоже существуют свои тенденции, а потому из сезона в сезон мы можем наблюдать новые модели.

Особенной популярностью штаны пользуются в холодное время года, а потому персональный стилист Юлия Крыжалка рассказала Фактам ICTV, какие брюки в моде зимой 2023-2024.

Если перед вами встает вопрос — какие женские брюки сейчас в моде, обратите внимание на карго. Это классика, которая с нами не один сезон. Черные, бежевые, хаки — на любой вкус и стиль.

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Элемент, который дополнит любой аутфит, например, брюки-карго, базовая футболка, oversize жакет, лоферы, сумка-тоут — стильный образ готов. Регулируйте настроение аксессуарами, прической и макияжем.

Брюки женские зимние на флисе могут быть из экокожи. Опять же тренд, который перешел в базу — обращайте внимание на качество экокожи, она должна быть плотной и не мнуться от каждого движения.

— Комбинировать можно с чем угодно. Особенно уютно сочетать с теплыми свитерами, а сверху накинуть тренч или пальто, — отметила стилист.

Также внимания достойны джоггеры. Микс спорта уместен и в этом сезоне. Выбирайте из плотной ткани, штанины лучше, чтобы были объемными, так образ будет выглядеть сбалансированнее и богаче. Надеваем как под кроссовки, так и под лоферы, туфли на каблуках, ковбойки.

Спортивные брюки из спортивной ткани.

— Смело стилизуем привычные спортивные брюки. Например, с белой рубашкой, тренчем, белыми кедами и сумкой кросс боди, — рекомендует Юлия.

Правильные классические брюки. Актуальный крой — палаццо, с красивыми складками. Серые, черные, коричневые — качественная основа для ваших образов.

Кто не любит слишком широкие брюки, всегда можно рассмотреть вариант слегка укороченных прямых. Выбирайте, чтобы их длина была чуть выше ваших лодыжек.

Джинсы прямого кроя. Стилист советует иметь в гардеробе темно-синие и черные, поскольку они являются базой под любой ваш образ. Высокая или низкая посадка — под ваш тип фигуры, удобства, вкуса.

Основное правило — любую единицу можно стилизировать по-разному с помощью обуви и аксессуарной группы. В одних и тех же брюках вы можете выглядеть иначе.