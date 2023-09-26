Самое время задуматься о своем гардеробе на период осени и зимы 2023-2024 года. Ведь наступает новый сезон, а выглядеть хочется по-особенному, чтобы каждый день чувствовать себя супер уверенно.

Персональный стилист Юлия Крыжалка назвала Фактам ICTV тренды осень-зима 2023-2024, чтобы вы смогли с ними ознакомиться и знать, на что стоит обращать внимание.

Пальто. Макси- и мини-пальто из плотной хорошей ткани — смотрите, чтобы в составе было от 50% шерсти.

Сейчас смотрят

С этой верхней одеждой можно составить множество вариаций. Например, макси-пальто, синие джинсы, белая рубашка, кеды, кепка и акцентная сумка.

— Рекомендую сосредоточить внимание на нейтральных оттенках пальто — черный, серый, коричневый. Так будете иметь больше вариантов в образах, — отметила стилист.

Маскулинные жакеты. Стилистический прием, который дополнит любой ваш лук. Интересно сочетать с нежными единицами, к примеру, юбкой-карандашом, блузой, туфлями на каблуках. Тут нужно придерживаться баланса женственности и ноток мужского характера.

Мода осень-зима 2023-2024 включает в себя и кардиганы с активной фурнитурой. Стиль old money остается с нами и добавляет уюта нашему гардеробу.

Однозначно, можно носить почти со всем: джинсами, брюками палаццо, макси- и мини-юбками, сверху довершить макси- или мини-пальто, тренчем, маскуллиным пиджаком.

Брючные костюмы. Стилист рекомендует купить два — три костюма, например, серого, черного и коричневого цветов. Так у вас будет огромная вариативность комплектов.

Oversize рубашки в клетку. Универсальная вещь, носить которую можно как самостоятельную единицу. Например, заправив в брюки палаццо и добавив пояс, накинув поверх футболки, блузы или перевязав на поясе к широким джинсам.

Жилетки. Продолжаем дополнять свои образы этой единицей. Классика — жилетка из брючной ткани. Также обратите внимание на кожаные.

Пример образа — жилетка, белая рубашка, джинсы.

Кожа, брюки карго — неизменная классика, которая уже становится базой. Подходит под все, вариаций очень много — миксуйте фактуры в своих образах.

К примеру, макси-юбка из эко-кожи, шерстяной свитер, лоферы, тренч. В этом образе у нас есть кожа, которая дает блеск, и шерсть — ворсистость, сочетание в одном образе нескольких фактур всегда выигрышно смотрится.

Что касается карго, то с ними добавляем комплектам вестерн-характера.

— Под лоферы, кроссовки, кеды, под туфли на каблуках, ковбойки, боты — настроение образа корректируйте аксессуарной группой, обувью, прической, макияжем, — подчеркнула Юлия.

Макси-юбки. Тренд, который переходит из предыдущего сезона. Джинсовые, кожаные, костюмные — все единицы актуальны. Выбирайте под свой стиль.

Объемные джинсы. Под кеды или под обувь на каблуках — стилистическое направление корректировать вам. Беспроигрышный вариант: широкие джинсы, белая рубашка, туфли на каблуках (с острым носком), акцентная сумка или просто шопер.

Шелковые юбки под свитера, куртки, пальто с сапогами.

Деним. Куртки, юбки, жакеты, брюки — денима много не бывает. Самый носибельный — синего цвета. Особенно под классические образы, разбавленный кэжуалом.

Благородный глубокий коричневый. Рубашки в таком цвете просто мастхэв в гардеробе. Особенно круто смотрятся с денимом и в брючных комплектах. Выбирайте рубашку с объемными манжетами и носите их на выпуск в пиджаках.

Ковбойки. Уже стали классикой в наших гардеробах. Сочетайте под ваш стиль — под мини-юбки, платья, брюки.

Винтаж. Украшения, сумки, верхняя одежда — ищите эксклюзивности. Это месседж нового сезона и фишка, которая ценится.

Высокие широкие сапоги с острым носком на тоненьких каблуках. Интересно смотрятся на голых ножках, но и колготы никто не запрещал надевать.

Необычная обувь. Интересные формы туфель, смелые принты, причудливые каблуки — акцентируем образы такой обувью.

Юлия отмечает, что необходимо помнить важное правило: тренды, тенденции используем исключительно под свой стиль, отражая свой характер. Тогда любой аутфит будет приковывать взгляды окружающих.