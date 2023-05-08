Участник романтического реалити Холостячка -2 Андрей Хветкевич сыграл свадьбу со своим возлюбленным, колумбийцем по имени Фелипе. Торжество прошло в Мексике.

В Instagram Хветкевич показал кадры со свадьбы, которая состоялась 5 мая. Возлюбленные обменялись клятвами на фоне Тихого океана, выбрав одинаковые костюмы для торжества цвета хаки. Также они предстали в белых кроссовках, нюдовых галстуках и белых рубашках. Образ молодожены дополнили паше.

Стоит отдать должное, что локации для свадьбы Андрей и Фелипе выбрали сказочные. После выездной церемонии возлюбленные вместе с гостями отправились кататься на яхте, на которой уже и прошло основное гуляние.

Более того, показал Андрей и фото со Златой Огневич, именно за ее сердце он боролся в Холостячке-2. Певица для праздника выбрала приталенное белое мини-платье с глубоким декольте.

К слову, Огневич отправилась на свадьбу Хветкевича в начале мая, сейчас певица уже возвращается домой. Тогда она рассказала, что свадьба пройдет в Пуэрто-Вальярта на вилле, которая ее очень впечатлила.

Фото: Андрей Хветкевич