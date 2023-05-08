Учасник романтичного реаліті Холостячка-2 Андрій Хветкевич зіграв весілля зі своїм коханим, колумбійцем на ім’я Феліпе. Торжество відбулося в Мексиці.

В Instagram Хветкевич показав кадри з весілля, яке відбулося 5 травня. Закохані обмінялися обітницями на тлі Тихого океану, обравши однакові костюми для торжества кольору хакі. Також вони постали в білих кросівках, нюдових краватках і білих сорочках. Образ молодята доповнили паше.

Варто віддати належне, що локації для весілля Андрій і Феліпе вибрали казкові. Після виїзної церемонії закохані разом з гостями вирушили кататися на яхті, на якій вже й відбулося основне гуляння.

Ба більше, показав Андрій і фото зі Златою Огнєвіч, саме за її серце він боровся в Холостячці-2. Співачка для свята обрала приталену білу міні-сукню з глибоким декольте.

До слова, Огнєвіч вирушила на весілля Хветкевича на початку травня, наразі співачка вже повертається додому. Тоді вона розповіла, що весілля відбудеться в Пуерто-Вальярта на віллі, яка її дуже вразила.

Фото: Андрій Хветкевич