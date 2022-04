Легендарная музыкальная метал-группа Metallica решили поддержать Украину не только словами, но и делом. Они хотят собрать $1 млн на помощь нашей стране на фоне войны с Россией.

Информация об этом размещена в Instagram-странице фонда All Within My Hands Foundation, который создали участники Metallica.

— Мы начинаем кампанию Месяцы благотворительности на поддержку Украины. Присоединяйтесь к нам, чтобы до конца мая собрать $1 млн долларов для организации World Central Kitchen, — заявили представители организации.

Сам коллектив Metallica очень рад помочь Украине в это непростое время.

— Пожертвовав $500 тыс. для запуска кампании, наша цель – совместными усилиями заработать средства с помощью товаров, аукционов, лотерей, местных конкурсов и многого другого. Организация WCK уже раздала более 5 млн обедов беженцам в шести странах, и для нас большая честь поддержать их, — заявили в Metallica.

Напомним, что фонд All Within My Hands Foundation — это проект, который создали участники группы его еще в 2017 года для помощи тем, кто в это нуждается, приобщая к делу своих фанатов. Фонд активно собирает деньги, а затем передает их различным благотворительным организациям.

В этот раз деньги пойдут World Central Kitchen — некоммерческому проекту, который занимается предоставлением питания людям, пострадавшим от стихийного бедствия. Сейчас они активно помогают и Украине из-за широкомасштабного вторжения России.