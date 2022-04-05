Геймеры Fortnite собрали для Украины более $144 млн. Гуманитарная помощь уже направлена нашей стране на фоне широкомасштабного вторжения России с 24 февраля.

О результатах акции сообщили в официальном блоге Fortnite.

— Вместе с сообществом Fortnite и Xbox мы собрали $144 млн и передадим организациям Direct Relief, UNICEF, Всемирной продовольственной программы ООН, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и World Central Kitchen в поддержку их усилий по оказанию гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны в Украине. Наша глубокая благодарность всем, кто внес свой вклад, — заявили в Epic Games.

Напомним, что создатели Fortnite организовали благотворительную акцию, которая продлилась с 20 марта по 3 апреля. За этот период все донаты от геймеров Fortnite собирались на помощь Украине в войне с Россией.

Это касалось подписок, скинов для персонажей, подарков и косметических наборов. В Epic Games пошли навстречу Украине, и отправляли собранные деньги частями, чтобы не ждать более двух недель до конца акции, ведь деньги необходимы прямо сейчас.

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