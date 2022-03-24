Поэт, публицист и переводчик Андрей Бондарь раскрыл секрет стойкости украинцев, а также сказал, что сейчас наш народ переживает третий геноцид.

Сегодня, 24 февраля, месяц после начала масштабного вторжения России в Украину. По словам Андрея, наша стойкость – комплекс обстоятельств.

— Как оказалось, 30 лет существования государства хватило для того, чтобы его удерживать и удержать… Восемь лет на строительство армии, их тоже хватает пока что. Держимся изо всех сил. Мне кажется, что наша сила в сочетании этого опыта нового, молодого и глубинного народа, – сказал публицист.

Бондарь подчеркнул, что мы имеем два примера освободительной борьбы в XX веке, а сейчас переживаем третий геноцид за последние 100 лет.

— Какой народ пережив два геноцида, смог бы встать и выйти, объявить о своих правах на существование и свободу. Наш народ сейчас переживает третий геноцид. Надеюсь, что он последний. Но в этом сочетании традиций и современности и есть наша сила. Мы молодой народ, который помнит о своих корнях, – отметил Андрей.

Ранее актриса Антонина Хижняк дала свою оценку – в чем секрет украинского сопротивления. По словам артистки, наша сила в единстве, которое удалось испытать далеко не каждому народу.

Фото: Андрей Бондарь