Актриса сериала Спіймати Кайдаша Антонина Хижняк рассказала о помощи ВСУ и поделилась мнением – в чем секрет украинского сопротивления.

По словам артистки, она не жалеет ни копейки и всячески пытается помочь ВСУ.

– Я понимаю, что наша сила сейчас в том, что мы едины. Каждый украинец, где бы он ни был, делает все для нашей победы. Мне бы в это хотелось верить. Те люди, которые окружают меня каждый день — волонтеры, ребята из теробороны, ВСУ — это те люди, которым я верю и доверяю свою жизнь, своего ребенка и семьи, — сказала Антонина.

Хижняк отметила, что сейчас помогает финансово и занимается волонтерской деятельностью.

– Мы помогаем им на кухне – готовим, убираем… Это какая-то такая частица тепла и заботы, которую мы можем отдать нашим воинам. Эти улыбки, они постоянно… — подчеркнула актриса.

Антонина считает, что секрет украинской несокрушимости — в том, что люди объединились.

— Те, кто спал, наконец проснулись и присоединились к этой борьбе… Чувствовать, что ты одна из частиц чего-то целого. Знаете, мне кажется, что не всем народам мира удалось испытать такое единство, как нам сейчас, — уверена Хижняк.

Она напомнила, что украинцы уже не в первый раз доказали, что могут все бросить ради общей цели. Сейчас это победа.

Занимается волонтерской деятельностью и певица Даша Астафьева. Она рассказала, как водитель угнал грузовик с гумпомощью. Там были лекарства для онкобольных, инвалидов, одежда для детей, памперсы.

Астафьева сказала, что сейчас такое время, когда все друг другу помогают и доверяют, поэтому она до сих пор не может прийти в себя.

Фото: Антонина Хижняк