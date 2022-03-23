Украинская группа Антитела обратилась к английскому певцу Эду Ширану. Участники коллектива узнали о его благотворительном концерте для Украины, который состоится в Бирмингеме (Англия).

Соответствующее видеообращение Антитела обнародовали в своем Instagram.

— Привет из Киева, Эд! Мы музыканты группы Антитела, одной из самых популярных групп Украины, которая имеет много поклонников в Украине и мире. В мирное время мы собирали стадионы. Война изменила нашу жизнь, и теперь мы с оружием воюем против русских оккупантов, — сказал лидер группы Тарас Тополя.

Они выразили благодарность Ширану и всему британскому народу за поддержку, сказав, что всегда будут помнить об этом.

— Сегодня мы узнали о твоем благотворительном концерте для Украины, который состоится в Бирмингеме. И предлагаем сделать телемост Киев-Бирмингем с живым включением из Киева. Вы играете там, мы играем здесь, в Киеве, в городе, который не покорился и никогда не покорится русским оккупантам, — заявили Антитела.

Они отметили, что не боятся и хотят через музыку показать всему миру, что Украина сильная и непокорная.

— Мы будем биться и петь ради победы на виду у всего мира поддерживающего нас. Так что 29 марта мы готовы! — подытожила украинская группа.

Ребята попросили подписчиков отмечать в комментариях Эда Ширана, чтобы он увидел их обращение.

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Фото: Антитела