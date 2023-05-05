Певица Джамала презентовала новый альбом под названием Qırım. В него вошло 15 крымскотатарских песен.

По словам Джамалы, новую пластинку должен прослушать каждый, поскольку каждая из песен была найдена в определенном городе или поселке Крыма. Работа над альбомом объединила более 80 музыкантов.

— Этой пластинкой я воплотила свою большую мечту — донести до всего мира, что несмотря на любые попытки переписать историю Крыма мы не дадим забыть правду. А ведь она кроется именно в фольклоре, в этих невероятных сюжетных линиях, которые раскрывают перед нами дневники Qirim, — написала в Instagram певица.

Ранее Джамала со слезами на глазах призвала украинцев думать о возвращении Крыма, который временно оккупирован Россией. Певица отметила, хочет, чтобы каждый граждан нашей страны ощущал себя частью полуострова.