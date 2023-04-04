Украинская певица Джамала презентует в Киеве альбом Qirim. Концерт состоится 5 мая совместно с Национальным симфоническим оркестром Украины в Национальной опере.

Новый альбом Джамалы объединяет 14 старинных песен, каждая из которых представляет определенную местность Крыма. Все треки певица собирала в разных уголках дома в течение десятилетий. К работе над альбомом подключилось более 80 музыкантов.

— Несмотря на огонь и темноту, мы продолжаем бороться за свое. Именно поэтому мне так важно сыграть дебютный live дома. Для своих. Ведь Qirim — это о нашей истории, которую мы собираем по крупицам, чтобы познать себя. Чтобы познать культуру, которая годами кровоточит. Новый альбом проводит тропами украинского Крыма и рассказывает традиционные сюжеты, ранее неизвестные или забытые. Именно так я хочу, чтобы звучала Украина для мира, — говорит Джамала.

Билеты на концерт Джамалы в Киеве уже в продаже, цены колеблются от 500 до 2,5 тыс. грн.

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После Киева состоится мировая премьера альбома Qirim в рамках британско-украинского фестиваля EuroFestival на Евровидении 2023 в Ливерпуле.