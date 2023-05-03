Певица Джамала со слезами на глазах призвала украинцев думать о возвращении временно оккупированного Россией Крыма. Это произошло во время того, как она рассказывала о своем будущем альбоме QIRIM, который содержит 14 крымскотатарских песен.

Артистка призналась, очень хочет, чтобы каждый украинец рассматривал себя как часть полуострова.

— Этим альбомом я хочу сказать, что история продолжается. Вы можете забрать наши территории, вы можете сажать наших людей каждый день в тюрьмы. Но через эти песни мы будем оживать снова и снова. Я очень бы хотела, чтобы каждый украинец видел себя частью Крыма, — со слезами на глазах сказала Джамала.

Говорит, хочет, чтобы украинцы вернули себе Крым не ради чебуреков и моря, а ради настоящей истории. Потому она хочет ее рассказать через свои песни.