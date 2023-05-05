Співачка Джамала презентувала новий альбом під назвою Qırım. До нього увійшли 15 кримськотатарських пісень.

За словами Джамали, нову платівку має прослухати кожен, оскільки усі пісні було знайдено в певному місті чи селищі Криму. Робота над альбомом об’єднала понад 80 музикантів.

– Цією платівкою я втілила свою велику мрію – донести до всього світу, що, попри будь-які спроби переписати історію Криму, ми не дамо забути правду. Але ж вона криється саме у фольклорі, в цих неймовірних сюжетних лініях, які розкривають перед нами щоденники Qirim, – написала в Instagram співачка.

Раніше Джамала зі сльозами на очах закликала українців думати про повернення Криму, який тимчасово окупований Росією. Співачка зазначила, хоче, щоб кожен громадян нашої країни відчував себе частиною півострова.