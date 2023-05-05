Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Музика

Ми не дамо забути правду! Джамала представила альбом кримськотатарських пісень Qırım

5 Травня 2023, 12:31
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Джамала
Джерело: Джамала

Співачка Джамала презентувала новий альбом під назвою Qırım. До нього увійшли 15 кримськотатарських пісень.

За словами Джамали, нову платівку має прослухати кожен, оскільки усі пісні було знайдено в певному місті чи селищі Криму. Робота над альбомом об’єднала понад 80 музикантів.

– Цією платівкою я втілила свою велику мрію – донести до всього світу, що, попри будь-які спроби переписати історію Криму, ми не дамо забути правду. Але ж вона криється саме у фольклорі, в цих неймовірних сюжетних лініях, які розкривають перед нами щоденники Qirim, – написала в Instagram співачка.

Читайте також:
Джамала - QirimХочу, щоб так звучала Україна для світу! Джамала презентує у Києві альбом про Крим

Раніше Джамала зі сльозами на очах закликала українців думати про повернення Криму, який тимчасово окупований Росією. Співачка зазначила, хоче, щоб кожен громадян нашої країни відчував себе частиною півострова.

Теги
Джамала
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь