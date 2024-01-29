Певица Надя Дорофеева периодически постит в своих соцсетях ролики, в которых украинцы поют ее песни. На этот раз артистка поделилась вдохновляющим видео, в котором ее композицию Кохаю, але не зовсім спели военные.

Военные спели песню Нади Дорофеевой

Исполнительница сделала перепост ролика в Instagram-сториз. Его автор отметил Дорофееву на видео, поэтому она не смогла не поделиться этим трогательным моментом. К публикации Надя прикрепила эмодзи в виде разбитого сердца, вероятно потому, что ее переполнили эмоции.

Это же видео боец с позывным Плиня опубликовал и на своей странице в Tik Tok. На записи он вместе с побратимом подпевает Дорофеевой, пока едет куда-то по заснеженной трассе в экипировке.

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Надя Дорофеева известна активной поддержкой ВСУ. Певица собирает средства на нужды защитников, и в ноябре прошлого года сама побывала в Донецкой области, чтобы передать воинам очередную партию дронов.