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Ждем тебя здесь, х*йло. Группа Kazka обратилась к Путину из Гааги

15 мая 2023, 11:41
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Kazka

Группа Kazka красноречиво обратилась к кровавому диктатору Владимиру Путину из Гааги (Нидерланды).

Коллектив сфотографировался возле стен Международного суда ООН. На снимке они предстали с табличкой, на которой оставили послание для Путина, а также с украинским флагом.

— Ждем тебя здесь, х*йло, — обратилась к президенту РФ Kazka.

Украинцы поддержали призыв коллектива, отметив, что с нетерпением ждут Путина на скамье подсудимых.

  • Это лучшее, что я видела!
  • Ему нужно в ад или в психиатрическую больницу! Он ответит за преступления и его друзья! России нужно раскаяние.
  • Это лучшее, что я видела!
  • Скорее бы он туда доехал!
  • Дорога туда дальняя, оно столько не проживет, — пишут пользователи сети.
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Теги
Kazka Владимир Путин Гаагський суд
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