Группа Kazka красноречиво обратилась к кровавому диктатору Владимиру Путину из Гааги (Нидерланды).
Коллектив сфотографировался возле стен Международного суда ООН. На снимке они предстали с табличкой, на которой оставили послание для Путина, а также с украинским флагом.
— Ждем тебя здесь, х*йло, — обратилась к президенту РФ Kazka.
Украинцы поддержали призыв коллектива, отметив, что с нетерпением ждут Путина на скамье подсудимых.
- Это лучшее, что я видела!
- Ему нужно в ад или в психиатрическую больницу! Он ответит за преступления и его друзья! России нужно раскаяние.
- Это лучшее, что я видела!
- Скорее бы он туда доехал!
- Дорога туда дальняя, оно столько не проживет, — пишут пользователи сети.