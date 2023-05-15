Группа Kazka красноречиво обратилась к кровавому диктатору Владимиру Путину из Гааги (Нидерланды).

Коллектив сфотографировался возле стен Международного суда ООН. На снимке они предстали с табличкой, на которой оставили послание для Путина, а также с украинским флагом.

— Ждем тебя здесь, х*йло, — обратилась к президенту РФ Kazka.

Украинцы поддержали призыв коллектива, отметив, что с нетерпением ждут Путина на скамье подсудимых.