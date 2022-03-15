Участники британской музыкальной группы Massive Attack создали плакат в поддержку Украины. Так, его можно приобрести, а полученные средства пойдут на помощь нашей стране.

Известно, что предложение ограниченное — оно действует до 22 марта. Так, плакат имеет подпись художника и 10 случайно выбранных изданий, которые вручную работают с рисунком. Цена — £150 (более 5,7 тыс. грн).

Все заработанные средства будут переданы британскому Комитету по чрезвычайным ситуациям на гуманитарную помощь Украине.

Плакат выполнен в синем, желтом и оранжевом цветах. На нем изображен человек, у которого на животе нарисованные столовые приборы — вилка и нож.

Так, многие звезды и даже страны готовы с помощью музыки финансово поддержать Украину. Так, Швеция хочет отправить все собранные средства с голосования нацотбора на Евровидение 2022 нашей стране. Речь идет о музыкальном конкурсе Melodifestivalen 2022, который состоялся 12 марта. Так, зрители перечислили с помощью голосования более 4 млн грн.

Даже наша украинская певица Джамала сумела собрать €67 млн, исполнив песню 1994 в Германии.