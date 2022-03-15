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Музыка

Massive Attack продают плакаты в поддержку Украины: с автографами и ручной работой

15 марта 2022, 14:39
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Massive Attack
Источник: Getty Images

Участники британской музыкальной группы Massive Attack создали плакат в поддержку Украины. Так, его можно приобрести, а полученные средства пойдут на помощь нашей стране.

Massive Attack

Известно, что предложение ограниченное — оно действует до 22 марта. Так, плакат имеет подпись художника и 10 случайно выбранных изданий, которые вручную работают с рисунком. Цена — £150 (более 5,7 тыс. грн).

Все заработанные средства будут переданы британскому Комитету по чрезвычайным ситуациям на гуманитарную помощь Украине. 

Плакат выполнен в синем, желтом и оранжевом цветах. На нем изображен человек, у которого на животе нарисованные столовые приборы — вилка и нож.

Так, многие звезды и даже страны готовы с помощью музыки финансово поддержать Украину. Так, Швеция хочет отправить все собранные средства с голосования нацотбора на Евровидение 2022 нашей стране. Речь идет о музыкальном конкурсе Melodifestivalen 2022, который состоялся 12 марта. Так, зрители перечислили с помощью голосования более 4 млн грн.

Даже наша украинская певица Джамала сумела собрать €67 млн, исполнив песню 1994 в Германии.

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Теги
Massive Attack , Війна в Україні
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