Співачка Оля Полякова розповіла, що її молодша донька Аліса навчається за кордоном. Дівчинка пішла до школи в Лондоні.

Особливість навчального закладу – проживання в ньому. Навчання платне, проте їм як українцям зробили гарну знижку.

Зізнається, Аліса не хотіла їхати, проте вона їй пояснила, що зараз так потрібно.

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– Це школа boarding, навчання разом із проживанням. Це було дуже важке рішення, оскільки Аліса, можна сказати, моя, мамина донька. І вона навіть ще спить разом зі мною. Донька сказала: Мамочко, не віддавай мене туди вчитися. Однак я сіла з нею, поговорила, розповіла, що мені треба працювати. Що я так зможу заробити гроші, допомогти країні, – розповіла Оля.

Нагадаємо, що старша донька співачки Марія теж навчається із цього року за кордоном. Вона вступила до музичного університету BMus у Лондоні.

Раніше дівчинка пожартувала, що відмовилася від навчання через хлопця, проте користувачі мережі встигли на неї накинутися.