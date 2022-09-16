Оля Полякова розповіла про новий бізнес, а також про заробіток під час війни. На зйомках спільного із Машею Єфросиніною проєкту співачка зізналася, що сама заробляє на себе та своїх двох дітей.

– Нашим зіркам часто кажуть, що вони не повинні заробляти, й треба віддавати всі гроші. Мене навчив Андрій Данилко відповідати: я не маю другої професії. У мене двоє дітей, і мій чоловік зараз нічого не заробляє – він у ТРО. І якщо у ЗСУ небагато й платять, то у територіальній обороні – ні. Я все це мушу тягнути, – зізналася Полякова.

Оля додала, що у Європі вже не платять тих гонорарів, які платили на весіллях та корпоративах. Артистка також думала про відкриття своєї справи.

– У мене виникали такі думки. Наприклад, ліпити вареники. Мені мама казала: Давай я продам квартиру у Вінниці, ми купимо з тобою кіоск і робитимемо там бістро українське. Я вже почала це продумувати, адже останні два місяці без роботи. Але я зрозуміла, що за три місяці кіоск прогорить, а мама залишиться без квартири. Я не бізнесмен, я ремісник і вмію дарувати щастя, – вважає артистка.

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Нагадаємо, що зараз молодша донька Полякової навчається у платній школі у Лондоні. Цікаво, що навчання передбачає і проживання на території навчального закладу. Для українців зробили величезну знижку на навчання.