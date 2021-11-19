Украинская певица Оля Полякова рассказала о богатой жизни и трате денег своего мужа, бизнесмена Вадима.

В YouTube-шоу Взрослые девочки артистка призналась, что в 2004 году выходила замуж за очень состоятельного человека. Тогда Вадим проводил большие финансовые операции для крупных бизнесов, за что получал хорошие деньги.

— У меня был дождь из бриллиантов, домов и всего остального… Тратила его деньги самозабвенно и очень талантливо… В 2008-2009 годах произошел кризис и то, чем занимался Вадим, взяли на себя банки, — вспоминает Оля.

Звезда отметила, что вместо того, чтобы на отложенные деньги начать другой бизнес, муж тратил средства на нее.

— Он снимал мне клипы, записывал дуэты с московскими исполнителями. Он же думал, что это все навсегда, и я так тоже думала. Бесконечный поток денег, — рассказала Полякова.

Артистка призналась, что до некоторого времени была уверенна в том, что у Вадима много денег.

— Я могу позволить себе частный самолет и виллу на Лазурном берегу. То есть, он мне дал такую уверенность. Но я у него спросила: Почему ты мне по-настоящему не сказал, на сколько мы можем рассчитывать? На что он ответил, что видел меня счастливой и боялся остановить, — рассказала Оля.

Вспомнила артистка и момент, когда отложенные средства мужа закончились.

— Стоял даже вопрос об увольнении водителя… Деньги резко закончились. Было жестко — как опускание в холодную ванну, — призналась Полякова.

Певица отметила, что талантливые женщины могут сделать из миллиардера – миллионера, однако она пошла дальше.

— Я сделала из миллионера просто хорошего человека. Когда это случилось, это было сложно, — сказала Оля.

Ранее Оля Полякова рассказывала о костюмах из секс-шопа и ролевых играх. Артистка призналась, что у нее есть наряд горничной и медсестры.

Однако между комфортной одеждой или сексуальным пеньюаром, Полякова выбрала первое, подчеркнув, что имеет проверенный временем брак.