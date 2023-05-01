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Мультфильм по Марио заработал $1 млрд в прокате и установил рекорд

1 мая 2023, 11:17
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Mario

Мультфильм Братья Супер Марио в кино собрал в прокате более $1 млрд. Важной отметки удалось преодолеть на 26-й день после премьеры.

На сегодня это десятый по счету мультфильм, который смог заработать такую сумму. Впрочем, даже сейчас это абсолютный рекорд с момента появления пандемии для анимационного фильма.

Во время распространения Covid-19 отметку в миллиард преодолели только Человек-паук: Нет пути домой, Топ Ган: Мэверик, Мир Юрского периода: Господство и Аватар: Пути воды.

Картина уже установила несколько рекордов — самый кассовый анимационный фильм в истории Universal в пределах США. Марио сумел сместить с пьедестала картины Миньонов.

На сегодняшний день это самая кассовая киноадаптация видеигры. Впрочем, неспроста, ведь бренд Mario и усатого водопроводчика знают абсолютно все. Для владельцев бренда Nintendo это новые возможности — генеральный менеджер компании Сигэру Миямото заявил, что в планах есть и другие адаптации видеоигр. Правда, никаких конкретных планов он не озвучил.

Украинский кинематограф также не отстает — в конце апреля Мавка. Лесная песня стал лидером в прокате в Нидерландах. Проект обошел англо-немецкий фильм Удивительный Морис, лидируя в списке.

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Источник
The Hollywood Reporter
Теги
Мультфільм
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