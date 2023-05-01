Мультфільм The Super Mario Bros. Movie про Маріо зібрав у прокаті понад $1 млрд. Важливої позначки вдалося подолати на 26-й день після прем’єри.

На сьогодні це десятий за рахунком мультфільм, який зміг заробити таку суму. Утім, навіть нині це абсолютний рекорд від моменту появи пандемії для анімаційного фільму.

Під час розповсюдження Covid-19 позначку в мільярд подолали тільки Людина-павук: Додому шляху нема, Топ Ган: Меверік, Світ Юрського періоду: Панування та Аватар: Шляхи води.

Картина вже встановила кілька рекордів – найкасовіший анімаційний фільм в історії Universal у межах США. Маріо зумів змістити з п’єдесталу картини Міньйонів.

На сьогодні це найкасовіша кіноадаптація відеогри. Утім, неспроста, бо ж бренд Mario і вусатого водопровідника знають абсолютно всі. Для власників бренду Nintendo це нові можливості – генеральний менеджер компанії Сігеру Міямото заявив, що в планах є й інші адаптації відеоігор. Щоправда, жодних конкретних планів він не озвучив.

Український кінематограф також не пасе задніх – наприкінці квітня Мавка. Лісова пісня став лідером у прокаті в Нідерландах. Проєкт обійшов англо-німецький фільм Дивовижний Моріс, лідируючи у списку.