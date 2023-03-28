Украинский мультфильм Мавка. Лесная песня собрал почти 100 млн грн с прокатов за первый месяц после премьеры.

Так, картина появилась в кинотеатрах 2 марта и уже заработала 98 634 367 грн. Об этом заявили в Госкино Украины.

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Количество проданных биллетов также впечатляет — на сеансы показа пришло более 779 тыс. человек. На протяжении всех 4 недель с момента выхода, мультфильм продолжает лидировать по прибыльности — при этом, каждые выходные наблюдаются новые премьеры.

Мавка. Лесная песня также стала самым кассовым анимационным проектом за всю историю Украины. В рейтинге также учитывались и зарубежные мультфильмы, которые так нравятся украинским детям. Адаптации драммы-феерии Леси Украинки удалось обойти Ледяное сердце 2, Зверопой 2, Секреты домашних животных 2 и Гринча.

Напомним, что у проекта уже есть ряд рекордов — к примеру Мавка. Лесная песня обошла предыдущего рекордсмена по кассовым сборам. Речь идет о фильме Я, ты, он, она от Владимира Зеленского и Дэвида Додсона. Проект в 2018 году собрал 71,1 млн грн.

В основе мульфильма — драма-феерия Леси Украинки. Однако концовку решили изменить, чтобы угодить детской аудитории. Украинский проект уже показывают в 80 странах, а работа над ним велась целых 7 лет.