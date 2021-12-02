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Селену Гомес прокляли из-за шутки об алкоголе в TikTok

2 декабря 2021, 10:23
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Селену Гомес прокляли из-за шутки об алкоголе в TikTok

Американская певица Селена Гомес ответила поклоннице, которая обвинила ее в злоупотреблении алкоголем.

29-летняя Гомес недавно поделилась в TikTok видео со своей реакцией  на доктора Доун Бантел, которая рассказывает, как это быть пьяницей с точки зрения медицины.

Доктор на видео рассказывала о том, как  Центры по контролю и профилактике заболеваний определяют чрезмерное употребление у мужчин и женщин. Для этого мужчины должны выпивать 15 и больше напитков, а женщины более восьми.

Гомес в шутку прикусила ногти и прошептала: О, когда услышала, как Бантел обсуждает количество напитков в неделю, которое мужчины и женщины могут выпивать.

Видео Селена подписала в TikTok: Это шутка.

Пользователь TikTok, похоже, не восприняла это как шутку.

— Итак, одна из ваших лучших подруг отдала вам свою почку, а вы продолжаете много пить. Проклятая Селена, — написала подписчица.

Певица ответила,  что это просто шутка.

Селене Гомес из-за волчанки пришлось делать пересадку почки в 2017 году. Орган артистке подарила ее лучшая подруга.

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