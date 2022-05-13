Популярный ведущий телеканала СТБ Григорий Решетник ответил хейтерам, которые раскритиковали его за уезд с Украины.

С начала полномасштабного вторжения РФ в нашу страну, Григорий вместе с женой Кристиной и их тремя сыновьями оставались в Украине. Недавно супруги выехали в Польшу. Пользователи сети возмутились тем фактом, что Решетник смог пересечь границу, поскольку сейчас мужчинам это делать запрещено.

Телеведущий решил расставить все на свои места и сказал, что он может покинуть территорию Украины в связи с тем, что является многодетным отцом, поэтому никаких законов он не нарушал.

Также он добавил, что поездка не является туристической, а благотворительной.

— Сегодня мы в Варшаве, а завтра в Праге вечером я веду благотворительный концерт, на котором мы собираем деньги на помощь ВСУ. Я работаю бесплатно, я на этом не зарабатываю. Моя совесть чиста как перед собой, так и перед вами… Если бы мы хотели выехать и оставить Украину, то точно не оставались бы в ней три месяца, — отметил Решетник.

Он сказал, что после турне они снова вернутся в Украину — на следующей неделе. И это принципиальная позиция их семьи — быть вместе с украинцами.

— Вместе, общими усилиями, каждый на своем фронте, приближаем победу, — сказал Григорий.

Ранее Григорий Решетник рассказал, как говорит с детьми о войне. По словам ведущего, особенно эмоционально на сирены реагирует средний сын — пятилетний Дима.

Он считает, что так или иначе, детей необходимо оберегать от жестоких тем, однако полностью этого сделать не получается. Говорит, они стараются как можно меньше детям показывать те вещи, которые сложно осознать самим.