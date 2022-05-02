Украинский ведущий телеканала СТБ Григорий Решетник рассказал о крестной с Санкт-Петербурга.

Шоумен отметил, что она единственная, кто из знакомых и близких есть у него в России. Григорий сказал, что события 24 февраля внесли коррективы в их общение.

— Дело в том, что моя крестная — мамина одноклассница… Они выросли в одном селе, она украинка и их родственники живут в Украине. Около 20-25 лет назад она переехала в Санкт-Петербург. И ее двое сыновей, с которыми мы в Украине встречались на летние каникулы — военнослужащие, — поделился Решетник.

Он сказал, что они поддержали контакт, пока 24 февраля крестная не написала его маме СМС: — Ну что, напросились? Так вам и нужно. Сейчас будем вас воспитывать.

— Мама со слезами на глазах мне позвонила, она была шокирована. Когда началась бомбардировка всей Украины, я сказал маме взять паузу, овладеть эмоциями и что скоро мы начнет отбивать врага. Так и случилось… Тогда мама написала крестной, что они нас не оккупируют, Украина независимая, а ВСУ самые лучшие, — рассказал Григорий.

Более того, он добавил, что сыновья крестной могут сейчас воевать против Украины. Ведущий отметил, что война расставляет акценты в общении людей, но он за то, чтобы мы перетерпели и пережили, а после победы уже строили отношения с теми, кто нас на самом деле поддерживал.

Напомним, что Григорий вместе со своей женой Кристиной и тремя сыновьями находятся на Западной Украине. Более того, ведущий мог покинуть территорию нашей страны как многодетный отец, однако они приняли решение оставаться вместе с украинцами и помогать, чем могут.