Телеведущий канала СТБ Григорий Решетник рассказал о состоянии своих детей во время войны. Шоумен — многодетный папа и воспитывает троих сыновей.

По словам Григория, он имеет право выехать за границу, но их семья сознательно решила остаться в Украине. Сейчас они на Западной Украине, говорит, к сиренам привыкнуть невозможно.

— Особенно эмоционально реагирует средний сын. Ему 5 лет, наш Дмитрий. Когда ночью слышит сирены, эмоционально сложно. Много детей уже знают про войну, постоянно спрашивают — когда будет победа? Мне кажется, наш младший Саша, которому 1,5 года тоже чувствует, что есть какая-то опасность, — рассказал ведущий.

Решетник рассказал, что во время сирены говорят детям, что это наши самолеты летят сбивать вражеские и защищать нашу независимую Украину.

— Мне кажется, так или иначе, мы должны оберегать детей от жестоких тем. Полностью невозможно оградить, но мы пытаемся показывать меньше вот этих кадров и тех вещей, которые сложно даже самому осознать, — сказал шоумен.

Он добавил, что главное — оптимизм и подача мы победим, война скоро закончится. Нужно вдохновлять детей.

— Война нас застала в Киеве, и мы с женой просто оцепенели… Потом собрались, пришли в себя и начали общаться с детьми. Говорили, что это игра и нужно прятаться в бомбоубежище. Постепенно объясняли, — поделился Решетник.

Ранее Григорий Решетник рассказал о крестной из РФ. Шоумен отметил, что события 24 февраля внесли в их общение коррективы.

Он сказал, что вначале полномасштабной войны она написала его маме смс: — Ну что, напросились? Так вам и нужно. Сейчас будем вас воспитывать.