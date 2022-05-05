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Постоянно спрашивают, когда победа: как Решетник говорит с детьми о войне

5 мая 2022, 11:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Постоянно спрашивают, когда победа: как Решетник говорит с детьми о войне
Источник: Григорий Решетник

Телеведущий канала СТБ Григорий Решетник рассказал о состоянии своих детей во время войны. Шоумен — многодетный папа и воспитывает троих сыновей.

По словам Григория, он имеет право выехать за границу, но их семья сознательно решила остаться в Украине. Сейчас они на Западной Украине, говорит, к сиренам привыкнуть невозможно.

— Особенно эмоционально реагирует средний сын. Ему 5 лет, наш Дмитрий. Когда ночью слышит сирены, эмоционально сложно. Много детей уже знают про войну, постоянно спрашиваюткогда будет победа? Мне кажется, наш младший Саша, которому 1,5 года тоже чувствует, что есть какая-то опасность, — рассказал ведущий.

Решетник рассказал, что во время сирены говорят детям, что это наши самолеты летят сбивать вражеские и защищать нашу независимую Украину.

— Мне кажется, так или иначе, мы должны оберегать детей от жестоких тем. Полностью невозможно оградить, но мы пытаемся показывать меньше вот этих кадров и тех вещей, которые сложно даже самому осознать, — сказал шоумен.

Он добавил, что главное — оптимизм и подача мы победим, война скоро закончится. Нужно вдохновлять детей.

— Война нас застала в Киеве, и мы с женой просто оцепенели… Потом собрались, пришли в себя и начали общаться с детьми. Говорили, что это игра и нужно прятаться в бомбоубежище. Постепенно объясняли, — поделился Решетник.

Ранее Григорий Решетник рассказал о крестной из РФ. Шоумен отметил, что события 24 февраля внесли в их общение коррективы.

Он сказал, что вначале полномасштабной войны она написала его маме смс: — Ну что, напросились? Так вам и нужно. Сейчас будем вас воспитывать.

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