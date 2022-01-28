Инди-поп группа Our Atlantic прошла в финал отбора на Евровидение 2022 в Украине. Коллектив уверяет, что на конкурс они отправились спонтанно. Кстати, группа выбрала достаточно необычный трек для отбора — об абьюзе.

— Как проходила подготовка к отбору на Евровидение?

— Будем честными – очень сумбурно. Решение о том, чтобы принять участие в Нацотборе пришло спонтанно, и вся наша команда подхватила эту идею и начала активно работать. Буквально через несколько дней мы написали текст и аранжировку, и еще через короткое время отправили заявку. Сделали все, чтобы втиснуться в дедлайн. И, как видим по результатам, это спонтанное решение было весьма удачным. Мы ведь в финале!

— Как выбирали или писали трек для отбора? Обращались ли к кому-нибудь за помощью?

— На момент возникновения идеи пойти на Нацотбор у нас были заготовки песни. И посовещавшись с командой, пришли к выводу, что она может подойти для конкурса. А доработав композицию, мы поняли, что у нее очень актуальная тема и классное, хитовое звучание, которое вписывается в рамки Евровидения.

— Одна из участниц, не попавшая на отбор, обвинила оргкомитет и в коррупции, и предвзятости, как вы смотрите на такие обвинения?

— А что за Нацотбор без скандалов? И большинство людей из-за этого его и смотрят, потому что у нас всегда что-то происходит. А другие этим пользуются и пытаются похайповать благодаря Евровидению. Все это понимают. И мы, и зрители. Поэтому на скандалы, которые пытаются раздуть ради черного пиара, мы не обращаем особого внимания. Думаем, как и оргкомитет.

— В ком из других участников видите главного конкурента?

— В каждом финалисте, и в то же время – ни в ком из других семи участников. Мы работаем совсем в другой стилистике в отличие от остальных участников. Потому в нашей нише для нас нет конкурентов. Мы не пытаемся завоевать аудиторию Алины Паш или Велбоя, например. Но мы хотим показать другой вариант украинской музыки. Согласитесь, не фольком единным в украинской культуре.

— Евровидение любит песни с посылом и миссией, что есть в вашем треке?

— Наша песня об абьюзе. Мы стараемся своим творчеством говорить на актуальные темы, а не о чем-то абстрактном. А абьюз он опасен как в Украине, так и в любой стране мира. Но, как видим, в Украине этому вопросу не придают большого значения. И мы решили подсветить эту тему для общества, пусть и с помощью Нацотбора. То есть мы убеждены, что тематика песни найдет отклик у каждого. И каждый (при желании, конечно) сможет подумать на эту тему, проанализировать как это коснулось его лично и как этого можно избежать.

Что известно об Our Atlantic

Группа Our Atlantic появилась на свет в 2017 году в Умани. Коллектив создавался Виктором Байдой (вокал, клавишные, автор музыки) и Дмитрием Бакалом (бас, автор текстов), позже к ним присоединились Сергей Лысов (гитара) и Алексей Быков (ударные).

Ребята говорят, что их стиль – это инди-поп с примесями диско, фанка и соула, вдохновленного украинским усатым фанком 70-80-х годов.

Коллектив уже успел презентовать два ЕР: Pillow (2018) и Час розваг (2020). Весной 2022 года коллектив планирует презентовать полноформатный альбом.