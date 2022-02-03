Украинская инди-поп группа Our Atlantic стала финалистом отбора на Евровидение 2022 года. В конкурсе коллектив принимает участие с песней Моя любов.

Биография Our Atlantic

Группа начала свое существование в 2017 году в Умане. В то время Дмитрий Балкан — басист и Виктор Байда — вокалист познакомились в музыкальном колледже и подружились.

Спустя время Дмитрий написал текст, на который Виктор наложил музыку. Так родилась песня Pillow, с которой и началось общее творчество двух друзей.

Первый мини-альбом Pillow появился уже в 2018 году. В него вошло три англоязычные песни — истории на разные актуальные темы.

Тогда Дмитрий и Виктор поняли, что у них есть перспективы и переехали в Киев, чтобы собрать группу. В столице они познакомились с Данилом Сикачинским — менеджером-продюсером группы и Владимиром Миндюком – саундпродюсером и звукорежиссером Our Atlantic.

В то время к ним присоединились Алексей Быков — ударные и Сергей Лысов — гитарист. Все вместе в 2020 году они презентовали пластинку Час розваг, с которой начали свое творчество на украинском языке.

Впоследствии группа была номинирована на музыкальную премию Yuna 2021 в категории Открытие года.

В 2022 году Our Atlantic решили испробовать свои силы и подали заявку на участие в отборе на Евровидение от Украины. Ребята прошли в финал с песней Моя любов, в которой соединили несколько музыкальных стилей.

Так, 12 февраля коллектив поборется за право представлять нашу страну на международном песенной конкурсе.

Группа выступает как в камерных залах, так и на фестивальных площадках – от сцены Курени до Faine Misto, Zaxidfest, Respublika Fest.

Весной Our Atlantic планируют выпустить полноформатный альбом и представить несколько видео работ в его поддержку. Осенью планируется тур по городам Украины в поддержку альбома.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Our Atlantic рассказали об отборе на Евровидение и абьюзе. Участники коллектива поведали, как выбирали трек для конкурса и в ком из других участников они видят конкуренцию.