Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Моя любовь бесконечна: Макс Чмерковский показал редкое фото со свадьбы

10 июля 2023, 16:20
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Максим Чмерковский
Источник: Максим Чмерковский

Хореограф Максим Чмерковский трогательно признался своей жене Пете Маргатройд в любви в день годовщины их свадьбы.

Вместе с признанием танцор показал архивное фото супругов с дня заключения брака.

Он поблагодарил ее за все их счастливые годы и детей, которых у супругов двое.

— Это самое лучшее решение, которое я когда-либо принимал, и я женился бы на тебе каждый день своей жизни. Сегодня я люблю тебя гораздо больше, чем в день нашей свадьбы, и даже не могу понять, как это возможно, потому что я четко помню, как загорелся любовью, когда ты подошла ко мне, — написал Максим.

Пета также оставила послание мужу, назвав его любовью всей жизни.

— С годовщиной, мой любимый человек… Шесть лет женаты, 10 лет вместе. Ты, без сомнения, мой лучший друг на планете Земля, моя любовь к тебе бесконечна, — написала она.

Напомним, в июне Максим Чмерковский стал отцом во второй раз. Супруги также воспитывают шестилетнего сына Шэя.

Читайте также:
Енріке Іглесіас і Анна КурніковаЭнрике Иглесиас и Анна Курникова тайно поженились

Теги
Свадьба річниця
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь