Хореограф Максим Чмерковский трогательно признался своей жене Пете Маргатройд в любви в день годовщины их свадьбы.

Вместе с признанием танцор показал архивное фото супругов с дня заключения брака.

Он поблагодарил ее за все их счастливые годы и детей, которых у супругов двое.

— Это самое лучшее решение, которое я когда-либо принимал, и я женился бы на тебе каждый день своей жизни. Сегодня я люблю тебя гораздо больше, чем в день нашей свадьбы, и даже не могу понять, как это возможно, потому что я четко помню, как загорелся любовью, когда ты подошла ко мне, — написал Максим.

Пета также оставила послание мужу, назвав его любовью всей жизни.

— С годовщиной, мой любимый человек… Шесть лет женаты, 10 лет вместе. Ты, без сомнения, мой лучший друг на планете Земля, моя любовь к тебе бесконечна, — написала она.

Напомним, в июне Максим Чмерковский стал отцом во второй раз. Супруги также воспитывают шестилетнего сына Шэя.