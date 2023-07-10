Хореограф Максим Чмерковський зворушливо зізнався своїй дружині Петі Маргатройд у коханні в день річниці їхнього весілля.

Разом із зізнанням танцюрист показав архівне фото подружжя з дня укладення шлюбу.

Він подякував їй за всі їхні щасливі роки та дітей, яких у подружжя двоє.

– Це найкраще рішення, яке я коли-небудь ухвалював, і я б одружився з тобою кожного дня у своєму житті. Сьогодні я люблю тебе набагато більше, ніж у день нашого весілля, і навіть не можу зрозуміти, як це можливо, тому що я чітко пам’ятаю, як вибухнув коханням, коли ти підійшла до мене, – написав Максим.

Пета також залишила послання чоловікові, назвавши його коханням усього життя.

– З річницею, моя кохана людино… Шість років одружені, 10 років разом. Ти, без сумніву, мій найкращий друг на планеті Земля, моя любов до тебе нескінченна, – написала вона.

Нагадаємо, у червні Максим Чмерковський став батьком вдруге. Подружжя також виховує шестирічного сина Шея.