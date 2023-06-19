Хореограф Максим Чмерковский стал отцом во второй раз

Популярный хореограф и главный герой романтического реалити Холостяк 1 Максим Чмерковский стал отцом во второй раз. Малыша ему подарила жена Пета Маргатройд.

Об этом Максим заявил в Intagram, поделившись трогательным снимком со своим маленьким сыном.

— С Днем отца меня! — кратко подписал фотографию хореограф.

Это второй ребенок для пары — они уже воспитывают общего 6-летнего сына Шэя.

Еще в мае в одном интервью Чмерковский признался, что очень рад пополнению в семье на фоне прошлых проблем с беременностью, и даже Шэй на это реагировал.

— Теперь есть толчки, живот двигается. Наблюдать за тем, как мой шестилетний ребенок принимает этот момент, тоже очень необычно. Он спрашивает меня каждый день, когда появится ребенок, — признался хореограф.

Напомним, что прошлым летом стало известно о горе в семье — жена Максима Чмерковского потеряла ребенка. Примечательно, что Пета даже не подозревала, что она беременна. Это произошло, когда хореограф был в Киеве на съемках. Это был третий выкидыш у жены Максима.

Пара усердно работала над этой проблемой, и в этот раз все получилось.