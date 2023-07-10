Энрике Иглесиас и Анна Курникова тайно поженились

Певец Энрике Иглесиас и теннисистка Анна Курникова тайно поженились после 20 лет отношений.

Об этом случайно рассказал старший брат испанского исполнителя Хулио Иглесиас-младший в эфире шоу Sonsoles Oneg. Так, он проговорился о том, что пара связала себя узами брака.

Сами Энрике и Анна ничего по этому случаю не сообщали. Возлюбленные держат личную жизнь в секрете, не спешат о ней что-то рассказывать и практически не публикуют совместные фото в соцсетях.

Иглесиас и Курникова познакомились в 2002 году на съемках клипа исполнителя на песню Escape. После они начали встречаться, а в 2017 году у них родились двойняшки — Николас и Люси.

В 2020 году у них родилась дочь Мария.

К слову, Анна когда-то говорила, что не хочет выходить замуж, но хочет детей.