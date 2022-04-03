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Молчание — поддержка: Цибульская об украинских звездах, которые работают в РФ

3 апреля 2022, 10:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ольга Цибульская
Источник: Ольга Цибульская

Украинская певица Ольга Цибульская не считает возможным возвращение тех украинских коллег в Украину, которые строят карьеру в РФ и умалчивают о войне.

Артистка отметила, что не может видеть, слышать и понимать их. Она не знает, что должно произойти, чтобы ей захотелось увидеть этих людей.

— Я не нахожу оправданий. Для меня молчание – это поддержка происходящего. И самое страшное для меня было, что в первые дни молчали наши же артисты. Украинцы, которые там работали, начиная с 2014 года. Ездили туда с гастролями, с концертами и рассказывали, что они голуби мира – та самая Ани Лорак, — отметила Ольга.

Она не понимает, как можно молчать, когда в Украине началась полномасштабная война из-за которой погибают дети. Вспомнила артистка и ведущую Регину Тодоренко, которая также не называет нападение РФ на Украину войной.

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К слову, недавно Регина Тодоренко впервые прокомментировала свое молчание относительно войны. Таким образом артистка продолжает оправдываться, почему не называет вещи своими именами.

Так, Регина сказала, что у них с мужем Владом Топаловым, который является российским певцом, разные политические взгляды и они не могут прийти к консенсусу.

Источник
Зірковий шлях
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Ольга Цибульская
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