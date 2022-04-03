Українська співачка Ольга Цибульська не вважає за можливе повернення тих українських колег в Україну, які будують кар’єру в РФ і замовчують про війну.

Артистка зазначила, що не може бачити, чути та розуміти їх. Вона не знає, що має статися, щоб їй захотілося побачити цих людей.

– Я не знаходжу виправдання. Для мене мовчання – це підтримка того, що відбувається. І найстрашніше для мене було, що в перші дні мовчали наші ж артисти. Українці, які там працювали, починаючи з 2014 року. Їздили туди з гастролями, з концертами та розповідали, що вони голуби світу – та сама Ані Лорак, – зазначила Ольга.

Вона не розуміє, як можна мовчати, коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, через яку гинуть діти. Згадала артистка й ведучу Регіну Тодоренко, яка також не називає напад РФ на Україну війною.

До речі, нещодавно Регіна Тодоренко вперше прокоментувала своє мовчання щодо війни. Таким чином артистка продовжує виправдовуватися, чому не називає речі своїми іменами.

Так, Регіна сказала, що в них із чоловіком Владом Топаловим, який є російським співаком, різні політичні погляди і вони не можуть дійти консенсусу.