Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Персони

Мовчання – підтримка: Цибульська про українських зірок, які працюють у РФ

3 Квітня 2022, 10:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ольга Цибульская
Джерело: Ольга Цибульська

Українська співачка Ольга Цибульська не вважає за можливе повернення тих українських колег в Україну, які будують кар’єру в РФ і замовчують про війну.

Артистка зазначила, що не може бачити, чути та розуміти їх. Вона не знає, що має статися, щоб їй захотілося побачити цих людей.

– Я не знаходжу виправдання. Для мене мовчання – це підтримка того, що відбувається. І найстрашніше для мене було, що в перші дні мовчали наші ж артисти. Українці, які там працювали, починаючи з 2014 року. Їздили туди з гастролями, з концертами та розповідали, що вони голуби світу – та сама Ані Лорак, – зазначила Ольга.

Вона не розуміє, як можна мовчати, коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, через яку гинуть діти. Згадала артистка й ведучу Регіну Тодоренко, яка також не називає напад РФ на Україну війною.

Читайте також:
Мовчання – підтримка: Цибульська про українських зірок, які працюють у РФАні Лорак прибрали з Алеї зірок у рідних Чернівцях: Відправили за російським кораблем

До речі, нещодавно Регіна Тодоренко вперше прокоментувала своє мовчання щодо війни. Таким чином артистка продовжує виправдовуватися, чому не називає речі своїми іменами.

Так, Регіна сказала, що в них із чоловіком Владом Топаловим, який є російським співаком, різні політичні погляди і вони не можуть дійти консенсусу.

Джерело
Зірковий шлях
Теги
Ольга Цибульська
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь