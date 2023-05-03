В Ливерпуле открыли Монумент мира в Украине — памятник представили на фоне Еврофестиваля, который проходит с 1 по 14 мая. Это одна из 19 инсталляций на мероприятии.

Памятник создан как символ надежды для Украины — он почти 5-метровый, изображает мужчину с книгой, на которой сидит голубь с украинским флагом.

Инсталляцию открыли во вторник 2 мая в бывшем детском доме под названием Strawberry Field, который стал знаменитым благодаря песне Битлз. Она будет радовать гостей в садах Армии спасения, где Джон Леннон играл в детстве. Спустя время ее перевезут в Украину, где станет полноценным памятником.

— Украинский монумент мира приглашает наших гостей выступить в защиту мира, кем бы они ни были, где бы они ни находились, — заявила директор миссии Strawberry Field Кэти Версфельд.

Примечательно, что статуя была создана 16-летним мексиканцем Осбелитом Гарсия-Моралесом, который сделал ее в рамках заказа от коалиции художников в 2022 году.

Ранее для Евровидения 2023 установили уже несколько надувных соловьев для одной из крупнейших инсталляций Еврофестиваля. Речь идет о проекте Soloveiko Songbirds, где 12 надувных птиц имеют разное “оперение” и звучание, отображая украинскую культуру.