У Ліверпулі відкрили Монумент миру в Україні – пам’ятник презентували на тлі Єврофестивалю, що триває з 1 по 14 травня. Це одна з 19 інсталяцій на заході.

Пам’ятник створено як символ надії для України – він майже 5-метровий, зображує чоловіка з книгою, на якій сидить голуб з українським прапором.

Інсталяцію відкрили у вівторок 2 травня в колишньому дитячому будинку під назвою Strawberry Field, який став знаменитим завдяки пісні Бітлз. Вона радуватиме гостей у садах Армії порятунку, де Джон Леннон грав у дитинстві. Через деякий час її перевезуть в Україну, де вона стане повноцінним пам’ятником.

– Український монумент миру запрошує наших гостей виступити на захист миру, ким би вони не були, де б вони не перебували, – заявила директорка місії Strawberry Field Кеті Версфельд.

Примітно, що статуя була створена 16-річним мексиканцем Осбелітом Гарсія-Моралесом, який зробив її на замовлення від коаліції художників у 2022 році.

Раніше для Євробачення 2023 встановили вже кілька надувних солов’їв для однієї з найбільших інсталяцій Єврофестивалю. Йдеться про проєкт Soloveiko Songbirds, де 12 надувних птахів мають різне “оперення” та звучання, відображаючи українську культуру.