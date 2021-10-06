Жена заслуженного артиста Украины Дмитрия Монатика Ирина опубликовала фото их поцелуя. Однако пользователи сети подумали, что на снимке с исполнителем — певица Надя Дорофеева. Более того, артистке тоже так показалось.

В Instagram Ирина поделилась архивным снимком с Майами. На фото они с Дмитрием целуются.

— Первый поцелуй с США с Монатиком. Скоро повторим? Спасибо Instagram за архив, — написала она под публикацией.

На снимке лиц хоть и не видно, однако силует Ирины напоминает коллегу Дмитрия — Надю Дорофееву. Кроме того, муж популярной певицы Владимир Дантес тоже это отметил.

— Я подумал, что это Надя Дорофеева, — написал Дантес.

Более того, растерялась и сама Дорофеева.

— Я на секундочку офигела. Мне показалось, что это я, — написала артистка.

Пользователи сети поддержали эту волну.

Также показалось.

Я тоже начала всматриваться и не могла поверить своим глазам.

Такое впечатление, будто это Надя Дорофеева.

Я подумал, что это Дорофеева.

Кажется, все подумали, что это Надя. — Пишут в комментариях Ирины.

— Всякое может быть, — отреагировала на резонанс в сети Ирина.

Стоит отметить, что семья Монатика тесно общается с семьей Дорофеевой.

Ранее мы писали, что Дмитрий Монатик выпустил клип на песню С.О.В.А? в трехмерной компьютерной анимации. В видеоролике можно увидеть отсылки к творчеству артиста.