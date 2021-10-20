Заслуженный артист Украины Дмитрий Монатик (Monatik) показал, чем занимается в свободное от гастролей время. Однако поклонников больше заинтересовал диван звезды.

Дмитрий поделился фото, на котором запечатлен вместе со своими сыновьями — Даниилом и Платоном во время видеоигры. В кадре они сидят в очках виртуальной реальности на необычном желтом диване Bubble от Roche Bobois. Цена на который от €6785.

— Наконец-то дома. Всем привет от юных геймеров. Сейчас проходим A Juggler’s Tale. Ранее получил громадное удовольствие от It Takes Two! Прошли ее с Даней! Это шедевр! Настоятельно рекомендую, — подписал снимок исполнитель.

Подписчики Дмитрия оценили его игровой вкус, однако больше пришли в восторг от дивана звезды, сравнив его с одуванчиком.

Вот это диванчик.

Очень красивый диванчик-одуванчик.

Этот диван просто в сердечко.

Что за диван? Просто космос!

Где можно купить такой диван?

Великолепный диван! Кто автор этого произведения искусства?

Наверное этот диван называется Поп-ит.

Ничего себе диван! — Пишут в комментариях Дмитрия.

Известно, что до того как приехать домой, Дмитрий был в Дубае, где выступал на дне рождении певицы Светланы Лободы. Кроме того, уже в декабре у артиста начинается тур по США. Так, в новогоднюю ночь Монатик выйдет на сцену перед зрителями в Майями.