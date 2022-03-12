Британский музыкант Стинг направил Украине финансовую и гуманитарную помощь. Она пришла на адрес благотворительной организации, работающей в партнерстве с ВСУ и другими организациями.

— Help Ukraine.center счастлив сообщить, что мы получили щедрую финансовую помощь от Стинга и Труди Стайлер, его супруги, в поддержку нашей работы, — написал в Facebook украинский бизнесмен Андрей Ставницер.

Он добавил, что помимо финансовой помощи, семья Стинга отправляет на склад в Польше большую партию гуманитарной помощи из Великобритании: медикаменты, еду, одежду, теплые одеяла, необходимый вещи для детей и их мам, которые убегают от конфликта, и которые находятся в заложниках у войны.

Ставницер поблагодарил Стинга за поддержку и отметил, что семья музыканта намерена и дальше помогать украинцам.

Ранее Стинг в песне обратился к украинцам и россиянам. Он исполнил музыкальную композицию Russians 1985 года для украинцев, которые борются с агресорами и россиян, которые протестуют против этого безобразия.

А также отметил, что войну стоит прекратить, поскольку также страдают и дети.