Британская актриса Эмилия Кларк выразила поддержку Украине. Она рассказала о нескольких способах, как можно помочь гражданам нашей страны.

В Instagram Эмилия опубликовала серию фото. На первом снимке она предстала со своим четырехлапым другом Теддом в футболке с украинским флагом.

— Мы с Тедом гордимся тем, что поддерживаем Украину. Как и невероятная, красивая команда из моего последнего проекта. Эти футболки были самым желанным подарком, который я когда-либо имела честь преподнести. Мое сердце разрывается вместе со многими другими из-за продолжающихся страданий, боли и горя, которые переживают миллионы людей в Украине, — написала Эмилия.

Кларк отметила, что ежедневно с Украины приходят шокирующие новости, поэтому она решила поделиться несколькими способами, чтобы показать свою поддержку и послать немного любви.

Актриса подчеркнула, что если кто-то хочет присоединиться к ним и пожертвовать необходимые средства, то можно сделать пожертвование на @disastersemergencycommittee.

— Таким образом вы поможете обеспечить едой, водой, жильем и медицинской помощью беженцев, — рассказала Эмилия.

Если вы находитесь в США, то можете обратиться к directrelief.org, которые работают для удовлетворения медицинских потребностей Министерства здравоохранения Украины.

Также актриса объяснила, что футболки с украинской символикой созданы @charliemackesy для помощи Украине. Все вырученные средства поступают благотворительной организации @chooselove.

— И наконец-то у моего невероятно талантливого и дорогого друга @jasperfry есть на продажу несколько потрясающих фотографий, которые он сделал в Киеве в 2018 году. Все вырученные средства пойдут четырем украинским благотворительным организациям. Информация на его странице, — подытожила Кларк.

16-е сутки в Украине идет война. 24 февраля Россия напала на нашу страну.

За мир Украины выступают все цивилизованные страны мира и всемирно известные люди. Свою поддержку уже выразили Джаред Лето, Джим Керри, Шер, Анджелина Джоли, Мила Кунис, Эштон Кутчер, Дэвид и Виктория Бекхэмы, Энн Хэтэуэй, Хью Джекман, Джоан Роулинг, Мэй Маск, Стинг, Пол Маккартни, Джек Николсон, Канье Уэст, Мик Джаггер и многие другие.