Титул Мисс Украина Вселенная-2022 получила Виктория Апанасенко. Она будет представлять нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022 в декабре этого года.

— Когда мне сказали, что я буду представлять Украину на Мисс Вселенной, я была волонтером в ресторане и мыла пол. Мой шок было тяжело передать словами. Вы можете вообразить эту картину? Я всем сердцем люблю Украину, и это большая честь, представлять ее на международном уровне. Очень важно продолжать говорить о войне! Мы должны быть надежным тылом для наших ВСУ! Я верю, что мы сможем победить зло, которое пришло на наши земли, — прокомментировала получение титула Виктория.

В этом году зрители не увидели процесс отбора участниц на международный конкурс из-за войны в Украине. Такое решение было принято Оргкомитетом Мисс Украина Вселенная.

Решению о передаче титула Виктории поспособствовали организаторы конкурса из США. Апанасенко уже имела титул I Вице-Мисс Украина Вселенная 2021 года, так что участие в конкурсе для нее не будет в новинку.

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— Нашей стране сейчас не до праздника, но нам нужно сделать все, чтобы привлечь внимание к событиям, которые происходят в нашей стране. Мы решили не упускать возможность представить Украину во всемирном финале известного конкурса — он транслируется во всем мире, – заявила президент конкурса Мисс Украина Вселенная Анна Филимонова.

28-летняя Виктория Апанасенко активно занимается волонтерством на фоне войны — помогает одному из заведений Киева готовить еду для украинских защитников и пенсионеров.