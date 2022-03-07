Американская супермодель и телеведущая Джиджи Хадид выразила поддержку Украине. Она также планирует пожертвовать нашей стране часть своих доходов из показов мод.

— График Месяца моды уже утвержден — я и мои коллеги часто представляем новые коллекции одежды в душераздирающие и травмирующие времена в истории. Мы не контролируем большинство наших рабочих графиков, но мы хотели бы работать для чего-то. Я подхватываю инициативу моей коллеги Мик Арганьярас — обязуюсь пожертвовать свои доходы от грядущих показов этой осени, чтобы помочь тем, кто страдает от войны в Украине, а также продолжать поддерживать тех, кто переживает то же самое в Палестине, — заявила модель.

Джиджи также призвала весь мир видеть друг в друге братьев и сестер вне политики, расы или религии, ведь за войну платят мирные жители, а не лидеры стран.

Напомним, что некоторые зарубежные знаменитости помогают нашей стране не только словами поддержи и средствами, но и делом, рискуя собственными жизнями. Так, известный режиссер Шон Пенн приехал в Украину, что задокументировать зверство России. На днях Пенн встретился с президентом Владимиром Зеленским. Шон заявил, что президент Украины был рожден для командования нашей страной в период войны.