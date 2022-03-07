Американские комедианты, супруги Ник Офферман и Меган Маллалли поделились несколькими словами в адрес президента России Владимира Путина. Ведущие церемонии награждения Independent Spirit Awards послали главу страны-агрессора в известном направлении и рассказали публике о войне в Украине.

Церемония награждения Spirit Awards 2022 проходила в Санта-Монике (штат Калифорния). Во время рекламной паузы Маллалли и Офферман пожелали жителям Украины всего наилучшего.

— Я думаю, что мы говорим от имени всех здесь присутствующих, когда говорим, что надеемся на быстрое и мирное урегулирование. Точнее, F**k off и иди домой, Путин, — сказала Маллалли.

Также супруги показали в камеру средний палец.

— Большие организации собирают деньги для Украины. Пожалуйста, дайте все, что можете, жертвам этого бессмысленного акта агрессии, — подчеркнула Меган.

24 февраля Россия напала на Украину. 12-й день в нашей стране идет война — российские агрессоры рушат украинские города, убивают мирных жителей и получают отпор от ВСУ.

За нашу страну весь цивилизованный мир, в том числе и всемирно известные личности. Поддержали нашу страну Джаред Лето, Джим Керри, Стивен Кинг, Шер, Rammstein, Мила Кунис, Эштон Катчер, Канье Уэст, Мик Джаггер, Пол Маккартни, Джек Николсон и многие другие.

Также высказался о войне в Украине британский музыкант Стинг. Он исполнил песню для украинцев, которые борются с агресорами, и россиян, которые протестуют против этого бесчинства.