Украинский модельер Андре Тан рассказал об успехах шитья одежду и бронежилетов для ВСУ.

— Мой конструктор когда-то работала с военной одеждой, и она отправила нам лекала. Мы подогнали и адаптировали их. Выкройка у нас получилась очень хорошей. Помимо бронежилетов, мы шьем флисовые кофты, брюки и военную форму из специальных тканей, — рассказывает модельер.

Андре Тан добавил, что сейчас в Украине наблюдается огромный дефицит ткани.

— Первые три недели мы справлялись с нехваткой материалов. Скупали все теплое, и все что можно шить. Речь идет о разгрузках, флисовых кофтах, термобелье и трусах мужских. И военные этом очень радовались. Мне иногда казалось, что ВСУ больше радуются новому белью, чем бронежилетам — сейчас мы уже отшили более 12 тыс. единиц, и я благодарен нашим швеям, — добавил модельер.

Андре добавил, что в нынешних реалиях мода отошла на второй план. Сейчас главная задача — согреть наших солдат и защитить их от врага.

Напомним, что с начала войны в Украине 24 февраля компания Тана начала всячески помогать военным. Вместо модельных платьев они начали создавать одежду для наших защитников, и останавливаться на достигнутом не планируют.