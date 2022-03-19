Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Персони

Мода отошла на второй план: Андре Тан о создании одежды для военных

19 марта 2022, 12:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Мода отошла на второй план: Андре Тан о создании одежды для военных

Украинский модельер Андре Тан рассказал об успехах шитья одежду и бронежилетов для ВСУ.

— Мой конструктор когда-то работала с военной одеждой, и она отправила нам лекала. Мы подогнали и адаптировали их. Выкройка у нас получилась очень хорошей. Помимо бронежилетов, мы шьем флисовые кофты, брюки и военную форму из специальных тканей, — рассказывает модельер.

Андре Тан добавил, что сейчас в Украине наблюдается огромный дефицит ткани.

— Первые три недели мы справлялись с нехваткой материалов. Скупали все теплое, и все что можно шить. Речь идет о разгрузках, флисовых кофтах, термобелье и трусах мужских. И военные этом очень радовались. Мне иногда казалось, что ВСУ больше радуются новому белью, чем бронежилетам — сейчас мы уже отшили более 12 тыс. единиц, и я благодарен нашим швеям, — добавил модельер.

Андре добавил, что в нынешних реалиях мода отошла на второй план. Сейчас главная задача — согреть наших солдат и защитить их от врага.

Напомним, что с начала войны в Украине 24 февраля компания Тана начала всячески помогать военным. Вместо модельных платьев они начали создавать одежду для наших защитников, и останавливаться на достигнутом не планируют.

Читайте также:
Мода отошла на второй план: Андре Тан о создании одежды для военныхПевица Шер хочет принять украинских беженцев в своем доме

Теги
Андре Тан , Війна в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь