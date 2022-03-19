Український модельєр Андре Тан розповів про успіхи шиття одягу та бронежилетів для ЗСУ.

– Мій конструктор колись працювала з військовим одягом, і вона відправила нам лекала. Ми підігнали та адаптували їх. Викройка у нас вийшла дуже гарною. Крім бронежилетів, ми шиємо флісові кофти, штани та військову форму зі спеціальних тканин, – розповідає модельєр.

Андре Тан додав, що зараз в Україні спостерігається величезний дефіцит тканини.

– Перші три тижні ми справлялися з нестачею матеріалів. Скуповували все тепле, і все, що можна шити. Йдеться про розвантаження, флісові кофти, термобілизну і труси чоловічі. І військові це дуже раділи. Мені іноді здавалося, що ЗСУ більше радіють новій білизні, ніж бронежилетам – зараз ми вже відшили понад 12 тис. одиниць, і я вдячний нашим швачкам, – додав модельєр.

Андре додав, що у нинішніх реаліях мода відійшла на другий план. Нині головне завдання – зігріти наших солдатів та захистити їх від ворога.

Нагадаємо, що з початку війни в Україні 24 лютого компанія Тана почала всіляко допомагати військовим. Замість модельних суконь вони почали створювати одяг для наших захисників і зупинятися на досягнутому не планують.