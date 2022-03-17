Я живу среди героев: Лобода показала украинский паспорт

Известная певица Светлана Лобода, которая последние восемь лет строила карьеру в большей степени в РФ, показала украинский паспорт, отметив, что это ее единственное гражданство.

— Каждый выбирает свой путь — одни сеют травлю и агрессию, другие стремятся быть полезными и нужными. Я выбираю второй. За 21 день мы сумели вывезти более 90 семей, среди них дети, бабушки, мамы. Расселили и помогли с продовольствием на ближайшие недели. Круглосуточно решаем проблемы с документами. Доставляем гуманитарную помощь везде, где есть доступ, — рассказала артистка.

Она добавила, что будет помогать людям, пока будет хватать сил.

— Спасибо людям, которые рядом со мной — оказалось, что я живу среди настоящих героев! И сегодня я призываю всех моих подписчиков слушать только свое сердце и максимально оказывать помощь тем, кто сейчас находится в критической ситуации! — отметила Лобода.

Важно отметить тот факт, что среди подписчиков Светланы много россиян. Но она все еще соблюдает риторику нейтралитета. То есть не называет россиян оккупантами, а Владимира Путина тем, кто в первую очередь несет ответственность за геноцид украинцев.

Но вот второй момент — Лобода постит в сторис, в частности, обращение полка Азов, который защищает Мариуполь. А мы все знаем, что у россиян волосы дыбом встают от одного только упоминания об азовцах.