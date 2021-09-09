Украинский хореограф, постановщик и судья Україна має талант Евгений Кот заинтриговал подписчиков новым фото. Поклонники гадают, неужели он скоро станет отцом.

На снимке Евгений обнимает жену Наталю за талию и целует ее в живот. Пост сразу вызвал среди подписчиков главный вопрос, который они задали Коту в комментариях: неужели пара ожидает первенца?

— Вы даже не представляете как я горжусь ею, — написал Евгений в Instagram.

Хореограф не стал тянуть интригу и ответил на вопрос, признавшись, что они несомненно хотят детей и не раз обсуждали это.

— Сейчас у нас в планах переехать в дом с большей территорией — для своего комфорта и воспитания будущих детей. Ведь к детям стоит серьезно подготовиться — это то, что важно нам обоим. Подготовиться морально и физически, настроить свой организм для этого, чтобы в будущем не возникало никаких проблем со здоровьем ребенка, — сказал Кот.

Он отметил, что они с Натальей хотят одного ребенка — маленького мальчика с кудрявыми волосами.

— Посмотрим, как будет. Возможно, позже мы захотим и второго, и третьего ребенка. Пока что я точно хочу мальчика, — подчеркнул хореограф.

Напомним, топовый хореограф-постановщик, солист первых в Украине 3D-шоу уровня Цирка дю Солей Евгений Кот стал судьей легендарного шоу Україна має талант.

Недавно Евгений Кот прокомментировал свое судейство в Україна має талант, отметив, что это для него новый опыт.