Комик Александр Эллерт рассказал, в каких отношениях он сейчас со своей экс-возлюбленной, украинской актрисой Ксенией Мишиной.
По словам юмориста, он скупает цветы во всех флористических магазинах.
— Я скупаю все цветы во всех цветочных магазинах. Она, надеюсь, их не перепродает. Вот в таких отношениях, — сказал Александр.
Эллерт признался, что ставит лайки на фотографиях Ксении.
— Она мои тоже лайкала, когда-то, — шутливо ответил комик.
Напомним, 16 июля стало известно, что Александр Эллерт и Ксения Мишина расстались. Актриса написала в микроблоге, что они с комиком разошлись внезапно и навсегда.
Александр в свою очередь опубликовал скриншот из Википедии, в котором разъясняется значение слова драма.
После экс-возлюбленных несколько раз видели вместе. Так, пару заметили в аэропорту. После Ксению Мишину и Александра Эллерта застукали вместе на свадьбе друзей. Более того, на торжественном мероприятии артистка словила букет невесты, после чего комик поцеловал ее в щеку. Соответственное видео опубликовали на фан-аккаунте актрисы.
Поклонники пары не понимают, что происходит между экс-возлюбленными и надеются на их воссоединение.