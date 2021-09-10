Комик Александр Эллерт рассказал, в каких отношениях он сейчас со своей экс-возлюбленной, украинской актрисой Ксенией Мишиной.

По словам юмориста, он скупает цветы во всех флористических магазинах.

— Я скупаю все цветы во всех цветочных магазинах. Она, надеюсь, их не перепродает. Вот в таких отношениях, — сказал Александр.

Эллерт признался, что ставит лайки на фотографиях Ксении.

— Она мои тоже лайкала, когда-то, — шутливо ответил комик.

Напомним, 16 июля стало известно, что Александр Эллерт и Ксения Мишина расстались. Актриса написала в микроблоге, что они с комиком разошлись внезапно и навсегда.

Александр в свою очередь опубликовал скриншот из Википедии, в котором разъясняется значение слова драма.

После экс-возлюбленных несколько раз видели вместе. Так, пару заметили в аэропорту. После Ксению Мишину и Александра Эллерта застукали вместе на свадьбе друзей. Более того, на торжественном мероприятии артистка словила букет невесты, после чего комик поцеловал ее в щеку. Соответственное видео опубликовали на фан-аккаунте актрисы.

Поклонники пары не понимают, что происходит между экс-возлюбленными и надеются на их воссоединение.