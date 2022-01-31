Американская модель, обладательница титула Мисс США-2019, телеведущая и адвокат Чесли Крист была найдена мертвой на улице в центре Манхэттена. Ее тело нашли возле 60-этажного небоскреба, в котором она проживала на 9-м этаже.

Полиция нашла в квартире погибшей предсмертную записку, в которой она завещает все свое имущество своей матери. О причинах своего поступка она не сообщила.

Инцидент случился 30 января, и за 10 часов до своей смерти она опубликовала свой снимок в Instagram.

— Пусть этот день принесет вам покой и умиротворение, — подписала девушка фото.

Ее семья уже отреагировала на трагедию.

— В опустошении и великой печали мы разделяем кончину нашей любимой Чесли, — заявили родственники Чесли.

Известно, что помимо престижного титула Мисс США-2019, девушка также занималась юриспруденцией и работала телеведущей. Девушка также вошла в топ-10 на конкурсе Мисс Вселенная 2019, где представляла США.

— Чесли олицетворяла любовь и служила другим — будь то работа адвокатом или борьба за социальную справедливость. Но самое главное, как дочь, сестра, друг, наставник и коллега — мы можем сказать, что ее влияние на мир продолжается — добавила семья погибшей.

30 января также умер российский актер Леонид Куравлев — ему было 85 лет. Он умер в ходе лечения цереброваскулярного заболевания.